Uro om fremtiden fylder ikke noget i Vendsyssel før mulig skæbnekamp

FODBOLD:Det kan blive en skæbnesvanger aften for Vendsyssel FF, når vendelboerne tirsdag aften er værter for et opgør mod Kolding i 1. divisions kvalifikationsspil.

Efter torsdagens nederlag i Skive har Vendsyssel FF tre point op til tirsdagens modstandere på den anden side af nedrykningsstregen med fire spillerunder tilbage.

- Det er jo ikke matematisk slut, hvis vi ikke vinder, men vi ved godt, at det bliver svært, hvis det skulle gå sådan, så vi går helt sikkert ind til kampen for at få de tre point, siger backen Jeppe Svenningsen, der i store dele af foråret har båret anførerbindet i fraværet af Søren Henriksen.

Presset på ham og holdkammeraterne er stort, idet Ahmet Schaefer, der med sit fodboldselskab Core Sports Capital sidste sommer overtog aktiemajoriteten i Vendsyssel FF, allerede ved indgangen til forårssæsonen såede tvivl om sit fremtidige engagement i klubben i tilfælde af en nedrykning.

- Selvfølgelig er det en forstyrrelse, men det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Vi har fokus på at levere på banen, og så må ejerne stå på mål for det, de har sagt. Vi må som spillere ikke kunne stå efter sæsonen og sige, at vi ikke har gjort, hvad vi kunne, siger Jeppe Svenningsen.

Usikkerheden om fremtiden i Vendsyssel FF blev dog ikke mindre, da spillerne ved indgangen til maj måtte sande, at lønnen for april først løb ind med flere dages forsinkelse.

- Selvfølgelig talte vi om det, da vi ikke fik løn, men vi kan ikke gøre andet, end at lade dem på kontoret finde ud af det.

- Det har selvfølgelig skabt noget støj, som vi gerne havde undgået, men selv om det er nemmere sagt end gjort, synes jeg, at folk har været gode til at fokusere på det, der sker inde på banen, siger Jeppe Svenningsen.

Backen har selv kontraktudløb denne sommer, men så langt tænker han ikke.

- Lige nu har vi kun i hovederne, at vi skal vinde i morgen (tirsdag, red.) og overleve i rækken. Det er vores målsætning og det eneste fokus i øjeblikket, siger Jeppe Svenningsen.

Trods torsdagens nederlag i Skive har han og holdkammeraterne langt fra mistet håbet om at fuldføre mission overlevelse.

- Det gjorde selvfølgelig ondt at tabe i Skive, for vi havde sat næsen op efter at vinde, men vi kan ikke lægge os ned og græde over det. Heldigvis er der flere chancer, og vinder vi over Kolding, er vi helt med igen.

- Vi er helt bevidste om, at der nu skal nogle sejre på bordet, og vi har haft nogle gode snakke om, at der nu ikke er plads til mere snak. Nu skal vi bevise vores værd på banen, siger Jeppe Svenningsen.

I torsdags fik anfører Søren Henriksen comeback efter at have siddet ude med coronavirus hele foråret, og i forhold til den kamp er Tiémoko Konaté og Muhammed-Cham Saracevic tilbage efter endt karantæne.

- Det er bestemt god timing, at de er tilbage. Det er nogle kræfter, der er vigtige for os, og forhåbentlig kan det give os det sidste skub, at de er tilbage, siger Jeppe Svenningsen.

Der er kampstart i Hjørring klokken 19. Klubbens tidligere hovedaktionær og direktør, Jacob Andersen, har med sit holdingselskab købt alle billetterne til kampen, hvorfor der er gratis adgang for tilskuere. Der er 1000 billetter til rådighed.