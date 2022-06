Usandsynlig Aalborg-helt i Gudme: Forsøgte at tænke så lidt som muligt

HÅNDBOLD:Den svenske fløjspiller Jonas Samuelsson blev onsdag aften en helt usandsynlig helt for Aalborg Håndbold, da reserven i sidste sekund sikrede sit hold uafgjort 25-25 i den første DM-finale mod GOG.

- Det var bare dejligt at komme ind og score til sidst. Jeg vidste godt, at der var en hvis sandsynlighed for, at de ville lade mig få bolden til sidst, når jeg nu lige var kommet på banen og var iskold. Jeg forsøgte dog at tænke så lidt som muligt i situationen og bare trykke til mod det lange hjørne, storsmiler Jonas Samuelsson.

Han har ikke fået ret meget spilletid i denne sæson, som er hans sidste i Aalborg, for Kristian Bjørnsen har siddet tungt på pladsen. Men den norske landsholdsstjerne brændte onsdag alle sine fire skud mod GOG.

- Jeg vidste jo godt, at Bjørnsen skulle brænde nogle stykker, før jeg ville få chancen. Det gør han meget sjældent, så det var nok lidt overraskende for mig, at der blev brug for mig, fortæller Jonas Samuelsson, der blev sendt på banen med fem minutter igen.

Jubelscener efter slutfløjtet i Gudme. Uafgjort føltes med rette som en sejr for Aalborg Håndbold. Foto: Martin Damgård

Fynboerne var længe i teten med en ustyrlig Torbjørn Bergerud i målet og lignede en vinder af den første DM-finale, men på en eller anden måde fik Aalborg Håndbold kæmpet sig tilbage og fik chancen for at stjæle et point.

- Der findes en helt fantastisk vindermentalitet i det her hold, som er svær at sætte ord på. I sådan nogle kampe som dem her lykkes vi tit med at få et point hevet hjem til sidst, siger Jonas Samuelsson.

GOG - Aalborg Håndbold 25-25 Første DM-finale

Stillinger undervejs: 0-2, 4-3. 6-6, 9-9, 14-10, (14-11), 17-13, 18-16, 21-16, 21-18, 22-20, 23-22, 25-24,

Topscorere for GOG: Jerry Tollbring 6, Morten Olsen 4, Mathias Gidsel 4

Målscorere for Aalborg Håndbold: Aron Palmarsson 4, Felix Claar 4, Henrik Møllgaard 3, René Antonsen 3, Buster Juul 2, Benjamin Jakobsen 2, Sebastian Barthold 2, Jesper Nielsen 1, Jonas Samuelsson 1.

Udvisninger: GOG 4, Aalborg 3

Tilskuere: 1952 (plus det løse) VIS MERE

Aalborg Håndbold kan nu sikre sig den fjerde DM-guld på stribe, hvis de søndag vinder på hjemmebane over GOG.

- Vi glæder os over at få muligheden for at vinde guldet på hjemmebane på søndag, men samtidig ved vi, at der er et stort stykke arbejde tilbage. GOG stod med en vild fysik i deres forsvar, og vi havde svært ved at vinde duellerne, som vores spil bygger meget på, erkender Samuelsson.