Usandsynlig helt holder liv i Vendsyssels superligahåb

FODBOLD:Det så længe ud til, at Vendsyssel FF's spinkle håb om oprykning til Superligaen endegyldigt skulle bisættes fredag aften i Kolding.

Hjemmeholdet bragte sig foran efter mindre end et kvarter på en omstilling, men efter et times spil lavede cheftræner Johnny Mølby en gylden udskiftning.

Seyi Adekoya kom på banen i stedet for Emmanuel Ogude, og han endte med vendte billedet for Vendsyssel FF. Amerikaneren udlignede til 1-1 på sin første aktion, da han i tom omgange fik overlistet Jens Rinke Krogh i Kolding-målet.

Kort efter fik Ali Sessaoud også bolden i nettet for vendelboerne, men scoringen blev underkendt for offside.

Arkivfoto: Lars Pauli

Men med et kvarter tilbage slog 23-årige Seyi Adekoya til igen. Han tog chancen fra distancen, og det, der måske lignede en lidt naiv afslutning, endte med at udløse en 2-1-føring. Et decideret drop fra Koldings målmand.

I slutfasen var sydjyderne tæt på at udligne, da de bragede et frispark på stolpen, men Vendsyssel fik kæmpet sejren i land.

Trods de tre point forbliver Johnny Mølbys tropper på en femteplads, men nu er der blot to point op til netop Kolding på fjerdepladsen.

Vendsyssel har dog stadig et stort arbejde foran sig - helt præcist et gab på syv point - i forhold til den enlige oprykningsplads til Superligaen.