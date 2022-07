Usandsynlig Hobro-matchvinder vil slå egen målrekord

FODBOLD:Simon Jakobsen blev helten, da han steg højest efter 75 minutters spil af opgøret mellem Hobro IK og FC Helsingør og headede nordjydernes sejrsmål ind til 1-0, og det udløste glæde og forhåbning om mere for forsvarsspilleren.

- Det er rigtig dejligt. Det er ikke dét, jeg har gjort mest af i min karriere. Som jeg lige har sagt til truppen, har jeg aldrig spillet en sæson i Hobro uden at score. Nu starter jeg tidligt, og så kan det egentlig være meget sjovt at prøve at score mere end en enkelt i en sæson, lyder det fra en glad Simon Jakobsen efter kampen, der aldrig har formået at score mere end én gang på en sæson i sin karriere.

Resten af Hobro-mandskabet tiljubler målscoreren Simon Jakobsen. Foto: Martél Andersen

- Derudover er det sjovt at blive matchvinder i en grim 1-0-sejr, hvor jeg er målscorer - det synes jeg egentlig er meget fedt.

Selve kampen var ikke det mest positivt sindsoprivende, der nogensinde er oplevet på DS Arena, og det skyldes både holdets egen kvalitet, men også modstanderens måde at angribe opgøret på.

- En af årsagerne til, at vi ikke får spillet til at fungere, er i hvert fald, at Helsingør står lidt lavere, end vi lige havde regnet med og havde forberedt os på. Det skal vi selvfølgelig stadig være bedre til at kunne løse inde på banen, men det formår vi ikke, og det er en blanding af, at vi tager lidt forhastede beslutninger og spiller nogle forkerte bolde op i banen. Når vi spiller de rigtige bolde op i banen, er vi samtidig for dårlige til at håndtere den, så det er et mix af manglende kvalitet og dårlige beslutninger, forklarer Simon Jakobsen.

- Vi snakker om det i pausen, men det lykkes heller ikke i anden halvleg, og så må vi bare kigge på hinanden og rykke sammen i stedet for, forsvare, holde nullet og se, om vi kan få scoret - det kunne vi heldigvis.

Hobro IK - FC Helsingør 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Simon Jakobsen (75. minut)

Hobro IK's opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Frederik Elkær (Jesper Bøge, 89. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Frederik Mortensen (Mathias Nygaard, 60. minut), Abdoul Yoda, Jacob Tjørnelund (Oliver Overgaard, 60. minut) - Don Deedson (Mads Hvilsom, 78. minut), Muamer Brajanac (Laurs Skjellerup, 89. minut)

Advarsler: Simon Jakobsen (62. minut), Alexander Lyng (64. minut)

Det andet opgør for Hobro i denne sæson af NordicBet Ligaen, efter de i første runde også holdte nullet i 0-0-kampen ude mod HB Køge, og det glæder Hobros nummer 2, ligesom han også ser positivt på, hvordan deres scoring kom i opgøret mod Helsingør.

- Jeg havde selvfølgelig gerne stået her og sige, at vi spillede pisse godt og spillede dem ud af banen, men vi vil også gerne have, at folk frygter vores dødbolde, så det er jo fedt at få åbnet på den konto, siger Simon Jakobsen.

- Jeg er meget tilfreds med forsvarsaktionerne, og det er helt oppe fra angriberen og hele vejen ned. Presset fungerer nogenlunde, og når presset ikke fungerer, er vi gode til at stå tæt i kæderne.

Helsingør havde de fleste chancer, uden at det var mange, og i den forbindelse havde Simon Jakobsen også overskud til at rose egen målmand Adrian Kappenberger for en flot præstation. Foto: Martél Andersen

Det betyder samtidig fire point efter to kampe for Hobro, der kun har tabt én gang i hele 2022 efter et miserabelt efterår i 2021.

- Det betyder uendelig meget, at vi vinder allerede i anden runde, for nu har Helsingør spillet to kampe og har nul point, og de føler helt sikkert, at de skulle have vundet. Det var den situation, vi var i sidste efterår, hvor vi stod og syntes, at vi gjorde mange ting rigtige.

- Uanset, om vi spillede godt eller dårligt, tabte vi bare, og vi kunne simpelthen bare ikke komme videre, så at vi allerede har prikket hul på sejrsbylden, er rigtig dejligt. Samtidig et vigtigt point på udebane og to clean sheets - det kan næsten ikke være bedre, slutter Simon Jakobsen med et smil.

Hobro IK næste opgør er faktisk et rent nordjysk opgør, når de tirsdag 2. august besøger Vejgaard i pokalturneringen, før det igen søndag 7. august går løs i NordicBet Ligaen ude mod Næstved.

