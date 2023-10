Usandsynlig målhelt satte gang i Aalborg Pirates

Da sæsonens første nordjyske ishockeyslag var på vippen, kom Jonas Brøndberg Aalborg Pirates til undsætning. Med 10 minutter tilbage af kampen hamrede han pucken op under overliggeren til 3-2-føring mod Frederikshavn White Hawks, og det startede en lavine af scoringer, så topholdet til slut vandt hele 6-2.

- Jeg tror ikke, jeg har lavet et mål i Aalborg-trøjen, siden jeg spille juniorhockey (sæsonen 2016-2017, red.), siger backen, der denne sommer er vendt retur til hjembyen efter nogle år i nordamerikansk og svensk ishockey.

- Jeg havde nok ikke forventet, at mit skud ville gå ind, men jeg havde også det held, at deres målmand faldt kort lige i momentet. Samtidig vil jeg selvfølgelig hævde, at det var et godt skud, griner Jonas Brøndberg.

Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 2-6 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-1, 1-1, 0-4

Mål: 1-0 Sebastian Brinkman Andersen (6.16), 1-1 Tommy Giroux (17.07), 2-1 Rasmus Lahnaviik (35.22), 2-2 Pierre-Olivier Morin (37.56), 2-3 Jonas Brøndberg (49.57), 2-4 Tommy Giroux (55.55), 2-5 Thomas Spelling (56.28), 2-6 Tobias Ladehoff (59.59)

Udvisninger: Frederikshavn 4x2 min., Aalborg 2x2 min.

Tilskuere: 1332 VIS MERE

Selvom Frederikshavn var foran to gange i kampen, frygtede den 22-årige back ikke et nederlag undervejs.

- Pucken kan springe uheldigt, og det synes jeg den gjorde for os i lange perioder. Vi havde lidt svært ved at finde flow i vores spil, og det har nok set lidt rodet ud. Alligevel synes jeg, at vi styrede meget af kampen og havde fortjent at lave en del flere mål i de to første perioder. Heldigvis blev vi ved med at trykke på, og så fik vi også udbetaling som fortjent, konstaterer Jonas Brøndberg.

Aalborg Pirates forsvarede mesterhold fører efter otte runder Metalligaen med tre point ned til Odense og har kun tabt en enkelt kamp.

- Det er en fornuftig start, men man skal aldrig stille sig helt tilfreds, og det gør vi heller ikke. Vi er på jagt efter endnu et DM-trofæ, fastslår Jonas Brøndberg, der lynhurtigt er faldet til på Aalborgs hold, selvom han har været væk i en længere periode.

- Jeg kender de fleste af spillerne fra mine tidligere perioder i Aalborg, så jeg er faldet godt til. Det er virkelig dejligt at være tilbage i min hjemby, smiler han.