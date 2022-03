Usikker fremtid for Mors-Thy-trio: Skal måske på ny klubjagt

HÅNDBOLD:Det er tidligere blevet offentliggjort, at tre håndboldprofiler for Mors-Thy Håndbold skifter til KIF Kolding efter sæsonen, men det er måske ikke sandheden længere.

Vedholdende rygter i håndboldmiljøet går på, at fløjen Bjarke Christensen samt de to norske bagspillere Erik Thorsteinsen Toft og Sander Øverjordet, kan ende et helt andet sted end hos sydjyderne. Kolding er i alvor fare for at rykke ud af HTH Herreligaen, og det udfordrer i alvorlig grad økonomien i traditionsklubben.

- Det eneste, jeg kan bekræfte, er, at der er skrevet meget, været mange rygter og spørgsmål, og det er vel heller ikke alt, der er skrevet, der er forkert, siger Sander Øverjordet med et grin.

Sander Øverjordet skulle være i spil til en kontrakt med storsatsende norske klub Kolstad, der henter nogle af de bedste spillere rundt omkring til den kommende sæson. Den tidligere Aalborg Håndbold-stjerne Sander Sagosen skal blandt andet til Kolstad - dog først fra sommeren 2023.

- Indtil noget andet er blevet bekræftet skal jeg spille i Kolding, men det er ikke noget, jeg, Bjarke, eller Erik tænker på nu. V må se, hvad der sker, når sæsonen er færdig, siger playmakeren.

Bjarke Christensen er en af de tre, der som udgangspunkt skal til Kolding efter sæsonen. Arkivfoto Lars Pauli

Mors-Thy tabte onsdag til Lemvig-Thyborøn med 24-27, men det var uden Øverjordet og Toft, der begge sad ude med sygdom, og det er aldrig sjovt ikke at kunne hjælpe holdet.

- Det er det værste at se på og ikke kunne gøre noget selv, så det er ikke en god følelse, selvom jeg synes, at spillerne leverede en super indsats, lyder det fra Sander Øverjordet.

Holdet havde før kampen mod Lemvig-Thyborøn ikke tabt i syv kampe i træk og vundet de seks af dem, og det var også forventet, at de ville hive en sejr med hjem mod Lemvig-holdet på hjemmebane, men det lykkedes altså ikke uden de to nordmænd.

Viser det, hvor meget I to betyder for holdets spil?

- Det ved jeg ikke, men vi har spillet en del sammen i den gode periode, så det er selvfølgelig lidt nyt, når nogen, der måske ikke har spillet lige så meget, skal spille. Det er ikke lige så nemt at få tingene til at sidde med det samme. Det handler mere om, hvor meget og hvor mange gange man har spillet kampe sammen, siger Sander Øverjordet.

Lørdag gælder det topholdet GOG på udebane for Mors-Thy, og her er playmakeren i hvert fald klar til at spille med igen i en kamp, der må anses for at være en af de sværeste opgaver i HTH Herreligaens grundspil.

- Jeg trænede med i dag (fredag, red.), så jeg er med i kampen mod GOG. Jeg er lidt småforkølet, men det bliver bedre.

- Det er svært at spille mod GOG, især på udebane, men vi har stadig en chance mod alle hold, og vi kan altid overraske, slutter Sander Øverjordet.