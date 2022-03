Usikkerhed om Aalborgs CL-gruppe - Vi forventer afklaring, alt andet er urimeligt

HÅNDBOLD:Det europæiske håndboldforbud (EHF) er kommet på overarbejde i kølvandet på, at man mandag aften udsendte en pressemeddelelse om, at alle russiske og hviderussiske hold er udelukket fra internationale turneringer.

Det efterlader nemlig en lang række spørgsmål. Blandt andet er det endnu uklart, hvad Meshkov Brests ufrivillige exit får af konsekvenser for stillingen i Aalborg Håndbolds Champions League-pulje.

Umiddelbart er der to scenarier i spil. Enten beholder Brest de fire point, man har sikret sig i den foregående runder, og så taberdømmes man i de to sidste runder.

Den anden mulighed er, at Brest ganske enkelt slettes fra puljen. Alle resultater annulleres.

Det andet scenarie vil have konsekvenser for Aalborg Håndbolds oplæg til onsdagens kamp i Montpellier. I tilfælde af en total udtrækning får franskmændene nemlig et point yderligere tilskrevet, fordi man undervejs har spillet uafgjort mod Meshkov Brest.

Stillingen i Aalborgs pulje lige nu 1. Aalborg 18 point 2. Kiel 17 point 3. Montpellier 16 point 4. Pick Szeged 16 point 5. Vardar 1961 9 point 6. Elverum 8 point 7. PPD Zagreb 8 point 8. Meshkov Brest 4 point Alle hold har spillet 12 ud af de 14 gruppekampe. Aalborg mangler onsdagens kamp i Montpellier og så en hjemmekamp mod Zagreb om en uge. Hvis Meshkov Brests resultater annulleres, vil det blandt andet betyde, at Montpellier får et point yderligere, og dermed vil to franske sejre sende dem i top to. Årsagen til, at en plads i top to er så vigtig, er, at top to slipper for en 1/8-finale og går direkte i Champions Leagues kvartfinale. VIS MERE

Rent praktisk vil det ene point betyde, at Montpellier i tilfælde af et point mere, vil være i stand til at overhale Aalborg Håndbold med en sejr i onsdagens kamp.

Aalborg vandt det første møde mellem de to klubber 36-28, og derfor står man stærkt i det indbyrdes regnskab i tilfælde af pointlighed. Med andre ord er det potentielt ret afgørende, hvad der sker i forlængelse af Meshkov Brests farvel til Champions League.

Nordjyske var tirsdag eftermiddag i kontakt med EHF, men her kunne forbundets kommunikationsafdeling ikke kommunikere ret meget ny viden ud. Svaret var, at man ikke kan garantere en afklaring af Meshkov Brest-spørgsmålet inden Aalborg Håndbolds kamp mod Montpellier.

Det er en melding, som ikke just skaber glæde hos Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen.

- Man må forvente, at vi har en afklaring, inden vi skal spille mod Montpellier. Alt andet vil være urimeligt, men jeg er også med på, at der naturligvis er flere turneringer at tage hensyn til, siger Jan Larsen, der godt ved, at det her er et spørgsmål, som er helt ude af hans hænder. Det samme kan man sige om den beslutning, der skal træffes.

- Vi ved jo godt, hvilken løsning, vi vil foretrække, men det er ude af vores hænder. Vi håber naturligvis, at den nuværende stilling får lov at stå. Det er jo en ikke helt uvæsentlig forskel, som vi potentielt står med, siger Jan Larsen.

- Vi vil altid gå efter at vinde en kamp, som vi stiller op i, men det er bare en væsentlig forskel, om vi eventuelt kan leve med at tabe i det her tilfælde, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbold kan eliminere alle spekulationer ved at vinde onsdagens kamp i Frankrig. Så er Aalborg Håndbold nemlig sikret en plads i top to og dermed en direkte plads i kvartfinalen.