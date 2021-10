Usikkerhed om to AaB-spillere inden Nordsjælland-kamp

FODBOLD:Fredagens AaB-træning på Hornevej, var delt op mellem to grupper. På den ene side luntede startopstillingen fra pokalkampen mod FC Midtjylland rundt og udførte, hvad der lignede en yoga-time, mens spillerne på den anden side lavede tekniske øvelser og kamplignende-situationer.

- Det, vi har gjort til træning, er at dele spillerne op, for at passe på de spillere, der har spillet meget, mens vi samtidig har haft en mere intens træning for de spillere, der har spillet mindre, da de stadig har brug for at kunne holde sig i gang, forklarer AaB's cheftræner Martí Cifuentes omkring den anderledes træning.

I løbet af de sidste fire dage har superligaklubben været i aktion to gange, og trup og trænerstab ser nu frem mod endnu en kamp søndag - ude mod FC Nordsjælland, hvilket bliver den tredje kamp indenfor blot en uge. Dog mener AaB-træneren ikke, at det skal være en undskyldning eller have nogen form for betydning.

- Vi har længe vidst, at det ville blive en hård uge, især fordi vi har to udekampe i træk mod to stærke hold. Det ændrer dog ikke noget, selvom vi selvfølgelig er nødt til at tænke på os selv. Træningerne kan derfor ikke være så intense, da spillerne har brug for at restituere, og derfor ser vi meget video for at forberede spillerne bedst muligt.

- Det er ingen undskyldning, at kampprogrammet er tæt, også selvom kampen mod Midtjylland var hård på grund af overtid og så videre. Nu er også en tid til, hvor flere spillere kan vise sig frem, forklarer cheftræneren.

Torsdagens pokalkamp mod FC Midtjylland endte ud i forlænget spilletid, da Louka Prip fik udlignet til 1-1 i tillægstiden. Det var en bittersød ting, da den i forvejen pressede superligaklub skulle spille yderligere 30 minutter. Aalborgenserne endte med at tabe kampen til sidst, og derfor kunne man godt have tendens til at ærgre sig over den ekstra halve time.

- Det kunne selvfølgelig være en tankegang, man kunne have, men jeg kigger aldrig tilbage på kampene på den måde. Jeg er stolt over drengene, der præsterede godt og kæmpede til det sidste - også i overtiden. Desværre fik vi ikke sejren til sidst, men jeg er sikker på, at vi står endnu stærkere til næste kamp, konstaterer Martí Cifuentes.

De mange kampe har dog alligevel haft sin betydning i AaB-truppen, der fredag måtte se bort fra to spillere, der holdt sig inde i Børge Bach Huset.

- Det ser ud til, at vi er nødt til at vente og se tiden lidt an med Pedro Ferreira og Anders Hagelskjær, der trænede indenfor idag (fredag, red.). De har oplevet mere ømhed og træthed, end de andre spillere har. Pedro bad om at komme ud i det 90. minut mod Midtjylland, fordi han var træt. Samtidig er Anders en spiller, der stadig mangler at finde sin topform, og derfor sad han over efter at have spillet meget i de sidste to kampe. Fremtidsudsigterne er dog gode og vores lægeteam er positive, så forhåbentligt er alle klar søndag, understreger cheftræneren.

