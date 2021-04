AaB's hollandske angriber udgik mod OB: Her er status på skaden

FODBOLD:Tom van Weert spillede en hovedrolle, da AaB forleden slog OB med 3-2 i Superligaens kvalifikationsspil, men det er ikke sikkert, at hollænderen kan spille på søndag mod AC Horsens.

Van Weert, der scorede målet til 1-0, måtte lade sig udskifte allerede i slutningen af første halvleg, efter at han havde været nede i en hård tackling. Siden har han ikke været på træningsbanen.

- Han fik et vrid i anklen, men han har det dog bedre nu. Derfor forventer jeg, at vi vil forsøge at teste ham til lørdagens træning, så det er ikke udelukket, at han kan blive klar til søndag, siger cheftræner Martí Cifuentes.

Det er til gengæld helt sikkert, at Jakob Ahlmann spiller mod AC Horsens. Wingbacken gik ellers ud i pausen mod OB, fordi han havde en smule ømhed i den ene akillessene.

- Stod det til mig selv, så havde jeg nok spillet videre, men vores træner vurderede, at det var klogest, at jeg gik ud, fordi vi står midt i et komprimeret kampprogram. Set i bagspejlet var det nok meget klogt, siger Jakob Ahlmann.

Kun Oscar Hiljemark er definitivt ikke til rådighed for AaB på søndag. Fredag var den skadede svensker dog tilbage på træningsbanen, hvor han lavede øvelser med holdets fysioterapeut.