Uskarpe AaB brændte chancer på stribe i nederlag

VIBORG:I høj solskin bød Viborg og AaB hinanden op til to timers træningsmatch i det midtjyske.

Ibrahim Said bragte hurtigt Viborg i front, da han pandede bolden utageligt i nettet for Josip Posavec. Den kroatiske keeper skulle senere vise, at han havde fået handskerne rigtigt på, for han præsterede et par klasseredninger.

Det var aftalt, at de to hold spillede 120 minutters fodbold. For AaB's vedkommende var der lagt op til, at man lavede en kædeudskiftning efter en times spil. Her kom 11 friske spillere ind.

I den første time var spillere som Lucas Andersen, Rasmus Thelander og Pedro Ferreira med i noget, der langt hen ad vejen kunne ligne stærkeste opstilling. I den del af kampen var der i momenter gode AaB-takter. Der var klar fremgang i spillet i forhold til den forrige kamp mod AC Horsens, men der er stadig klare forbedringspunkter hos AaB, der dog kan glæde sig over, at chanceproduktionen begynder at ligne noget, som bør kaste mål af sig i en superligakamp.

Omvendt skal der arbejdes med skarpheden, for den havde AaB glemt hjemme på Hornevej. Alt for mange chancer blev forspildt. Værste eksempel i den første time stod Anosike Ementa for. Han brød selv bolden og kom alene igennem, men i helt fri position ville han lave et smart Messi-lob, som i stedet for at ramme nettet var ved at skræmme livet af nogle tilskuere, der ikke havde set, at de var ved at blive ramt af en vildfaren bold.

Den første times spil endte 1-0 til Viborg. Det så ud til, at midtjyderne skulle cruise en sikker sejr i hus, da Elias Achouri scorede til 2-0. Det mål opstod efter et gevaldigt koks i AaB's såkaldte rest-forsvar. Her blev AaB fanget helt ude af position, og det resulterede i en tre mod en-situation til Viborg, der fik scoret efter et ellers ihærdigt tilbageløb af Kristoffer Pallesen.

AaB var dog fortsat i stand til at skabe chancer, men det var ikke nogen decideret stor chance, som Allan Sousa fik reduceret på. Han krøllede flot bolden i mål på et langskud.

Samme Sousa burde have udlignet minuttet efter, da han fik en chance lige midtfor mål. Fra kort afstand ramte hans afslutning en liggende Viborg-spiller, dermed forblev et tomt Viborg-mål tomt.

Træningskampen var den sidste inden AaB lørdag rejser på træningslejr i Spanien.

Test kamp Viborg FF - AaB