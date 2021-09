Uskarpe Aalborg Håndbold led første CL-nederlag

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold løb onsdag aften ind i sæsonens første nederlag i Champions League, da udekampen mod nordmakedonske HC Vardar blev tabt 28-30.

Dermed blev Aalborg Håndbold overhalet af onsdagens modstandere, der efter fem kampe har fem point mod Aalborg Håndbolds fire.

HC Vardar - Aalborg Håndbold 30-28 (16-16) Stillinger undervejs: 3-3, 5-8. 8-11, 13-13, 16-16 (pausestilling), 20-17, 21-19, 24-21, 26-24, 29-26 Topscorer, HC Vardar: Olivier Nyokas 7 Mål, Aalborg Håndbold: Kristian Bjørnsen 6, Felix Claar 5, Lukas Sandell 5, Henrik Møllgaard 3, Sebastian Barthold 2, Nikolaj Læsø 2, Buster Juul 2, René Antonsen 1, Jesper Nielsen 1, Benjamin Jakobsen 1 Udvisninger: HC Vardar 3, Aalborg Håndbold 1 VIS MERE

Aalborg Håndbold kom bedst fra start. Defensiven fungerede godt foran Simon Gade i målet, og i den modsatte ende førte især de to svenske bagspillere Lukas Sandell og Felix Claar an, så gæsterne godt halvvejs i første halvleg var foran 11-7.

Det forsøgte hjemmeholdet at rette op på ved at begynde at spille syv mod seks i angrebsspillet, og det hævede nordmakedonernes scoringsfrekvens betragteligt.

Samtidig fik den indskiftede veteranmålmand Borko Ristovski godt fat i Aalborg-skyttterne, så efter 24 minutters spil kom hjemmeholdet på omgangshøjde ved 13-13.

HC Vardar kom også foran 16-15 et halvt minut før pausen, men i de sidste sekunder fik Nikolaj Læsø dog alligevel sørget for, at det var helt lige efter første halvleg.

Problemerne fortsatte dog for Aalborg Håndbold fra starten af anden halvleg. Sebastian Barthold og Buster Juul brændte et straffekast hver, så fem minutter inde i anden halvleg havde hjemmeholdet etableret en tremåls-føring.

Aalborg Håndbold fik godt nok takket være et par store tekniske fejl fra Vardar reduceret til 21-22, men hjemmeholdet genetablerede hurtigt en føring på tre mål.

Godt fem minutter før tid var Aalborg Håndbold nede med 25-29, men så satte nordjyderne en god slutspurt ind. Halvandet minut før tid ved stillingen 28-29 fik Aalborg endda muligheden for at udligne, men Henrik Møllgaard brændte, og så kunne Olivier Nyokas afgøre kampen til nordmakedonernes fordel.