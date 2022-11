Uskarpe Aalborg Håndbold skuffede i Kolding

KOLDING:Aalborg Håndbold løb lørdag eftermiddag ind i sæsonens første nederlag i HTH Herreligaen, da KIF Kolding på hjemmebane vandt med 27-25.

Dermed kan Aalborg Håndbold blive skubbet væk fra førstepladsen, hvis forfølgerne fra GOG søndag besejrer Skjern Håndbold.

KIF Kolding - Aalborg Håndbold 27-25 (14-12) HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 6-1, 7-4, 9-6, 10-9, 14-12 (pausestilling), 16-14, 19-17, 21-18, 21-21, 25-22

Topscorere, KIF Kolding: Bjarke Christensen 9, Thomas Boilesen 6

Mål, Aalborg Håndbold: Mikkel Hansen 6, Mads Hoxer 4, Lukas Sandell 4, Felix Claar 3, Kristian Bjørnsen 3, Sebastian Barthold 2, Benjamin Jakobsen 1, Aron Pálmarsson 1, Simon Gade 1

Udvisninger: KIF Kolding 3, Aalborg Håndbold 2 VIS MERE

En blanding af tekniske fejl og brændte chancer på den velspillende Kolding-målmand Magnus Brandbyge gav Aalborg Håndbold en forfærdelig begyndelse på kampen.

KIF Kolding var nemlig anderledes skarpe i den anden ende, så efter fem et halvt minut var Aalborg Håndbold allerede bagud 1-6, og det fik gæsternes cheftræner, Stefan Madsen, til at kalde til en hurtig timeout.

Den fik den effekt, at Aalborg stille og roligt arbejdede sig ind i kampen igen. Mikkel Hansen, der havde brændt sine tre første forsøg, fik scoret på sit fjerde og reduceret til 5-7 efter 14 minutters spil, men det var Mads Hoxer, der førte an i Aalborgs comebackforsøg.

Den unge højre back scorede to gode mål i træk og reducerede til 8-9 efter 20 minutters spil. Mikkel Hansen fik også brudt en kedelig stime på seks brændte straffekast i træk fordelt over de tre seneste kampe, da han udnyttede dagens første forsøg fra straffestregen til at reducere til 9-10.

Efter godt 26 minutters spil kom Aalborg helt op på omgangshøjde, da Sebastian Barthold gjorde det til 11-11, men to scoringer i træk fra Thomas Boilesen gjorde, at hjemmeholdet genvandt overtaget. Det betød, at KIF Kolding kunne gå til pause foran 14-12 efter en første halvleg, hvor Aalborgs største problem var, at man brændte for meget på Kolding-målmand Magnus Brandbyge, der gik i omklædningsrummet med en redningsprocent på 47.

Den tidligere Mors-Thy-spiller Sander Øverjordet fortsatte med at styre Koldings angrebsspil med sikker hånd fra anden halvlegs start. Nordmanden fandt hullerne i Aalborg-forsvaret og satte sine holdkammerater godt op, så Kolding syv minutter inde i anden halvleg stadig havde en tomålsføring ved 17-15.

Tre minutter senere kom Kolding også foran med tre mål ved 20-17, men som i første halvleg kæmpede Aalborg sig stille og roligt tilbage i kampen.

12 minutter før tid var forskellen nede på et mål, da Benjamin Jakobsen reducerede til 20-21. Aalborg havde tabt målmandsduellen klart og havde sendt Mikael Aggefors på mål fra anden halvlegs start, men den svenske veteran fik heller ikke fat i meget, så i stedet var det tilbagevendte Simon Gade, der var med til at hjælpe gæsterne tilbage i kampen.

Bedste illustration derpå leverede Gade 10 minutter før tid, da han første reddede en helt fri Kolding-chance hvorefter han sendte bolden ned i et tomt Kolding-mål til udligning 21-21. Så trak Kolding dog lidt fra igen med to scoringer i træk

Aalborg Håndbold følte sig i den fase godt og grundigt snydt af kampens dommere. Blandt andet var fløjterne tavse, da Mads Hoxer blev trukket ned i forbindelse med en afslutning, og i stedet kunne hjemmeholdet med godt fem minutter tilbage bringe sig foran med tre mål, da Bjarke Christensen udnyttede et straffekast til at gøre det til 25-22.

Men Aalborg Håndbold har en forunderlig evne til at komme tilbage, når det ser mest sort ud, og det var tilfældet igen lørdag. Gæsterne havde god succes med et 5-1-forsvar og scorede tre gange i træk. Med godt to minutter tilbage var stillingen derfor 25-25.

Thomas Boilesen bragte dog atter Kolding i teten med sin scoring til 26-25, og da Aron Pálmarsson et halvt minut før tid smed bolden væk, kunne Jens Svane afgøre kampen til Koldings fordel ved at score i et tomt mål.