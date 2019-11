Ustoppelige Aalborg Håndbold slog endnu en rival og trækker fra i toppen

HÅNDBOLD:For en uge siden blev det til en udesejr over Skjern Håndbold, og onsdag aften fik Aalborg Håndbold så skovlen under endnu en af de formodede rivaler i toppen af Primo Tours Ligaen, da det hjemme i Jutlander Bank Arena blev til en 32-26-sejr over Bjerringbro-Silkeborg.

Sejren betyder, at Aalborg Håndbold nu har seks point ned til TTH Holstebro på andenpladsen. Vestjyderne har dog spillet en kamp færre end Aalborg.

Luften er som regel tyk af intensitet, når Aalborg Håndbold og Bjerringbro-Silkeborg mødes, og det var ikke anderledes onsdag aften.

Allerede før kampstart blev gæsternes Klaus Thomsen og Jesper Nøddesbo mødt af buhråb i Jutlander Bank Arena, hvor publikum ikke havde glemt, at de tidligere landsholdsspillere i foråret var implicerede i den tackling, der er den direkte årsag til, at Aalborg Håndbolds Omar Ingi Magnusson fortsat er ude med en hjernerystelse.

Intensiteten fik dog endnu et nøk opad 10 minutter inde i kampen, da Bjerringbro-Silkeborgs Sebastian Skube faldt til jorden efter en tackling fra Henrik Møllgaard. Skube signalerede, at han var blevet ramt i hovedet, men Henrik Møllgaard lagde ikke skjul på sin uenighed, og efter at have konsulteret tv-billeder lod kampens to dommere også Aalborg Håndbold-profilen slippe for en straf, mens Skube til gengæld med aktionen havde gjort sig til dagens mest upopulære mand i Jutlander Bank Arena.

Hjemmepublikummet kunne til gengæld glæde sig over, at det var Aalborg Håndbold, der var i teten fra kampens start. I store dele af første halvleg var hjemmeholdet foran med to eller tre mål, men mod halvlegens slutning smuldrede føringen.

Aalborg Håndbold var for uskarpe i angrebsspillet, og det udnyttede gæsterne til at komme på omgangshøjde. 45 sekunder før første halvlegs afslutning sendte Jesper Nøddesbo endda Bjerringbro-Silkeborg foran for første gang i kampen, da han scorede til 14-13, og den føring holdt halvlegen ud.

Aalborg Håndbolds angrebsspil kørte stadig ikke gnidningsfrit fra starten af anden halvleg, men heldigvis for hjemmeholdet havde Bjerringbro-Silkeborg ligeså svært ved at få bolden i nettet.

Mikael Aggefors, der fra anden halvlegs start havde erstattet Kristian Sæverås i Aalborg-målet, bød ind med flere gode redninger, og det gjorde, at Aalborg Håndbold 10 minutter inde i anden halvleg kunne generobre føringen, da Tobias Ellebæk scorede til 18-17.

De to hold fulgtes dog fortsat pænt ad, men med godt 10 minutter lagde Aalborg Håndbold sig for alvor i vinderposition, da Henrik Møllgaard bragte sit hold foran 25-22, og da Mikael Aggefors fortsat stod stærkt i målet, gav hjemmeholdet aldrig føringen fra sig igen.

Otte minutter før tid blev føringen i stedet øget til fire mål, da Sebastian Barthold scorede til 27-23, og to minutter senere blev kampen reelt afgjort, da de storspillende bagspillere Janus Smarason og Henrik Møllgaard med et mål hver øgede til 29-23, og derfra var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse.

Janus Smarason blev Aalborg Håndbolds topscorer i kampen. Islændingen scorede 10 gange.