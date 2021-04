Utilfredshed i Vendysssel FF: Lønnen er udeblevet

FODBOLD:Torsdag gik der penge ind på kontoen hos lønmodtagerne.

Så heldige var spillerne i fodboldklubben Vendsyssel FF dog ikke, og dermed har de pludselig fået fokus på mere end det nordjyske 1. divisionsbrag mod Hobro IK, der venter på søndag.

Flere kilder bekræfter overfor Nordjyske, at lønnen er udeblevet, og at klubbens udenlandske ejere efter en indledende radiostilhed har begrundet den manglende udbetaling med, at man venter på at få penge i kassen via den såkaldte lønkompensationsordning.

Foreholdt Nordjyskes oplysninger siger direktør i Spillerforeningen, Michael Sahl Hansen:

- Vi er naturligvis i dialog med truppen om deres rettigheder med videre, men ellers har vi ikke nogen kommentarer i øjeblikket.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ejeren Core Sports Capital.