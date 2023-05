Utilfredsstillende underskud i Thisted FC

THISTED:Thisted FC kom ud af 2022 med et underskud på 604.882 kroner, fremgår det af årsrapporten, der netop er offentliggjort.

Det resultat er en lille halv million kroner dårligere end året før, hvor underskuddet lød på 160.905 kroner, og Thisted FC betegner selv resultatet som utilfredsstillende.

Thisted FC driver et hold i kvindernes bedste række og et hold i herrernes tredje bedste række, og det er en del af forklaringen på de røde tal, forklarer thyboerne i ledelsesberetningen.

- Regnskabet for året 2022 er præget af en drift, som har haft svære vilkår. Trods en forøget omsætning har indtjeningen ikke fulgt med. Dette skyldes en kombination af tab på debitorer, overskridelse af lønbudgettet i dele af virksomheden samt ekstraordinær dækning af underskud i foreningsdelen.

- Selskabet har ligeledes måttet erkende, at omkostningerne ved at drive professionel fodbold på både kvinde- og herresiden er steget betragteligt. Dette skyldes blandt andet stigende krav fra omgivelserne og udviklingen i dansk fodbold.

- Gennem det meste af 2022 har der været anvendt mange ressourcer på at samle interessenterne omkring selskabet. Bestyrelsen er af den opfattelse, at selskabet med et mere samlet setup står stærkere til at imødekomme fremtidige udfordringer for at sikre den fremtidige drift, lyder det i ledelsesberetningen.