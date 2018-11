Utilgiveligt Vendsyssel-nederlag på Sydfyn

HÅNDBOLD: Engang i mellem er det nødvendigt ikke at lægge fingre imellem, og det gjorde en skuffet Kent Ballegaard bestemt heller ikke, da Vendsyssel søndag tabte 23-24 på udebane mod Gudme HK. Nordjyderne havde muligheden for at opbygge sig en større føring allerede tidligt i kampen, men formåede ikke lægge afstand til fynboerne. I stedet blev det en tæt kinddans til slutfløjtet.

- Det er samme historie som mod Hadsten. Vi havde chancerne, men var ekstremt dårlige i modgang. Vi manglede noget attitude og manglede at vise, at det her vil vi bare, sagde cheftræneren.

Vendsyssel har ambitioner om at blande sig i toppen af kvindernes 1. division, og så må man altså ikke komme hjem fra Sydfyn uden pointmæssigt afkast, mente Ballegaard.

- Gudme må bare ikke blive et problem. Vi tabte til et juniorhold, der var klogere end os. Det er utilgiveligt og et dumt sted at smide to point, lød det fra Vendsyssel-træneren.

Med nederlaget ligger Vendsyssel Håndbold fortsat på syvendepladsen i 1. division.