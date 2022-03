Utroligt skarp Mors-Thy-profil med fuld fart frem

Den skarpe højre fløj har de seneste kampe været en vigtig del af Mors-Thy Håndbolds flotte stime på seks kampe i streg uden nederlag - heriblandt kun en enkelt remis.

- Jeg ved ikke, om det er nemt at spille højre fløj for Mors-Thy i øjeblikket, men det er i hvert fald sjovt, lyder det fra Lasse Pedersen.

- Jeg har i bund og grund god tro på tingene, det er klart, at det giver selvtillid, når bolden ryger i kassen - jeg har fået bygget godt på, siger manden med den sikre venstrehånd, der har sat bolden ind 20 gange i de seneste tre kampe med kun en enkelt misser.

Lasse Pedersen er samtidig taknemmelig for de betingelser, han i øjeblikket får fra holdkammeraterne i Mors-Thy, hvor forsvaret har været en stor del af grunden til de mange fløjscoringer.

- Forsvaret har set godt ud i flere kampe nu med Lindgren som styrmand, og det giver naturligvis os fløje gode forudsætninger i kontraspillet. Det er en ting, vi skal have med, siger Lasse Pedersen.

- Truppen har, jeg vil ikke kalde det selvtillid, men en stor tro på tingene, og det koncept, vi har lagt for dagen, er der stor tro på, hvilket resultaterne også viser.

Fløjskud, kontramål og straffekast har kastet mange mål af sig for Lasse Pedersen den seneste tid. Arkivfoto: Bente Poder

Mors-Thy har med den gode start på foråret spillet sig på 7. pladsen og dermed altså ind i den vigtige top-8 i HTH Herreligaen med fire point til 9. pladsen, og der venter betydningsfulde kampe forud for de sidste runder, hvor Mors-Thy har fem kampe igen.

- Det overordnede mål er top-8, og med det kampprogram, vi har tilbage, ligger mulighederne der, men vi skal være skarpe hver eneste kamp. Alle slår alle i ligaen, og hvis vi misser fem procent af den intensitet, vi har haft på det seneste, taber vi - så det er fuld fart frem, siger Lasse Pedersen.

Lørdag spiller Mors-Thy Håndbold hjemme i Thy Hallerne mod Ribe-Esbjerg, der lige nu ligger på 8. pladsen i ligaen. En kamp, der betyder meget for det pres, der kan komme på nordjyderne i forhold til top-8.

- Det bliver en hård kamp, og det er lidt et andet hold med nogle andre typer, end vi har mødt de seneste kampe. De har nogle store skytter og et godt blik for en af ligaens bedste stregspillere i Miha Zvizej, og det skal vi have bugt med.

- Offensivt skal vi blive ved med at gøre det, vi har været gode til. Have et godt tryk og få sluppet bolden, så skal mulighederne nok komme, og der gælder det bare om at være skarp, slutter Lasse Pedersen, der naturligvis også ønsker, at boldene bliver ved med at komme til ham.