Uvirkeligt Hvilsom-eventyr: Sparkede Hobro tættere på overlevelse

FODBOLD:Han har ikke scoret et superligamål i næsten to år og har ikke spillet en hel kamp i et år. Men søndag bragede Mads Hvilsom tilbage i spotlyset hos superligaklubben Hobro IK, der slog Esbjerg 2-1 på DS Arena.

Angriberen blev sendt på banen knap en halv time før tid i hjemmekampen mod Esbjerg, hvor Hobro på det tidspunkt var bagud 0-1, og bare fire minutter senere stod han for udligningen. Han tog sit til hovedet, som om han ikke helt forstod, hvad der var sket.

- Jeg havde ikke troet, at jeg skulle have fysik eller luft til at spille en halv time og så ovenikøbet score et mål. Det er uvirkeligt, for jeg har kun trænet med fem-seks gange før den her kamp, så det er virkelig en speciel dag, som jeg aldrig vil glemme, siger Mads Hvilsom.

Foto: Claus Søndberg

Han indrømmer, at han har været tæt på at opgive fodbolden flere gange i det seneste år.

- Jeg har jo siddet oppe på bagerste række på tilskuerpladserne hele sæsonen, og det er tæt på, at jeg har hadet fodbold det seneste år. Det har været en meget følelsesmæssig tid, hvor jeg også har overvejet, om jeg overhovedet stadig skulle spille fodbold.

- Jeg løj mig faktisk igennem et lægetjek i december, fordi jeg var så langt nede, at jeg bare ikke gad være skadet mere. Det skulle jeg aldrig have gjort, og det kostede mig en halvt år mere udenfor, indrømmer han.

Ved målet mod Esbjerg drog han fordel af, at en Esbjerg-forsvarer ved første stolpe valgte at dukke sig for Edgar Babayans indlæg.

- Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad der rigtig skete ved målet - udover, at Edgar lægger den ind til mig. Jeg føler bare, jeg smadrer den op i hjørnet fra 40 meter eller sådan noget, griner Mads Hvilsom.

Siden scorede Edgar Babayan også til 2-1 for Hobro, og dermed røg Esbjerg helt ud af Superligaen - ligesom Hobro nu er garanteret en playoff-duel mod enten Lyngby eller SønderjyskE.

- Det er også en smule vedmodigt at være med til at sende min gamle klub Esbjerg ud af Superligaen. Jeg har selv været med til at rykke ud med dem og husker tydeligt, hvor frustreret og ked af det jeg var den dag. Så jeg vil også gerne sende en lille tanke til Esbjerg.

Decideret overrasket over, at Hobro nok engang formår at hive sig op ved hårrødderne. er Mads Hvilsom ikke. Dertil kender han klubben for godt.

Foto: Claus Søndberg

- Det har jo været historien om Hobro, at vi har været virkelig gode i de kampe, der virkelig gælder noget. Det er karakter, at vi kan sende en stor klub som Esbjerg ned, og nu håber jeg bare, at vi kan gentage det, når vi skal spille playoffkampe.

- Det kunne være sjovt, hvis vi der skal møde endnu en af mine gamle klubber i SønderjyskE, siger Mads Hvilsom.

Først venter der dog Hobro to relativt betydningsløse kampe mod Horsens og Randers som afslutning på gruppespillet.