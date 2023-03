Uvis fremtid for kryptisk Frederikshavn-træner

FREDERIKSHAVN:En ishockeysæson med megen modgang sluttede tirsdag aften for Frederikshavn White Hawks, der røg ud af slutspillet til Herning Blue Fox.

Det samlede nederlag på 2-4 i kvartfinalekampe får dog ikke cheftræner Pelle Hånberg til at grave sig ned i et hul.

- Vi vidste, at det ville blive en stor udfordring at møde Herning, men jeg synes, at vi efter en svær sæson var tæt på at finde opskriften her i slutspillet. Vi spillede god hockey og viste os frem fra vores hidtil bedste side, og det viser bare, at det lønner sig, når man arbejder tålmodigt med tingene, siger svenskeren.

Der var tæt på udsolgt til sæsonens sidste to kvartfinaler, hvilket bestemt ikke har været sædvane i Nordjyske Bank Arena i Frederikshavn i denne sæson, hvor fansene flere gange har måttet sluge en lang stime af nederlag.

Per Hånberg lykønsker her Hernings assistenttræner Dan Jensen med den samlede sejr i kvartfinaleserien. Foto: Henrik Bo

- Folk vil gerne betale for at se et hold, som kæmper med et stort hjerte, og jeg tror, de satte pris på, at vi gav alt i den her kvartfinaleserie. Vi ville gerne have givet dem endnu en sejr, men der var ikke mere benzin på tanken, erkender Pelle Hånberg.

Han kom op til denne sæson til Frederikshavn for at tage hul på en udviklingsproces med et meget ungt White Hawks-mandskab. Det blev dog en opgave, der måtte mere modgang, end svenskeren havde forestillet sig.

- Jeg havde nok forventet, at vi var sluttet bedre end nummer syv i grundspillet, men vi fandt ikke rigtig den fornødne stabilitet. Men jeg vil rose spillerne for at arbejde tålmodigt, og der er mange spillere, der har taget nogle store skridt. Derfor er der helt sikkert sået et frø for fremtiden med det her hold, mener Pelle Hånberg.

Rasmus Søndergaard og de øvrige Frederikshavn-spillere fik god støtte fra fansene i slutspilsserien mod Herning. Foto: Henrik Bo

Den 56-årige svenskers kontrakt gjaldt kun for denne sæson, så det er uvist, om han også skal stå i spidsen for White Hawks efter sommerferien.

- Lige nu har jeg en tom kalender, men min agent og jeg kigger på, hvilke forskellige muligheder, der findes for mig. Jeg tror, det er vigtigt at være åben for det hele, siger Pelle Hånberg, der ikke lukker døren for Frederikshavn.

- Der har været en dialog, og jeg tror da også, at vi skal sætte os sammen en af de kommende dage. Så lytter jeg selvfølgelig til, hvad de siger, for jeg har været glad for at arbejde i klubben. Derfor udelukker jeg heller ikke, at jeg ender med at fortsætte her.