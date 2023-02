Uvis fremtid for skadede White Hawks-profiler

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks forpassede tirsdag aften den første mulighed for endegyldigt at sikre sig en plads i Metal Ligaens slutspil, da det på hjemmebane blev til et 1-3-nederlag til Herning Blue Fox.

Langt værre var det dog, at holdets russiske profil Alexander Bumagin pådrog sig det, der lignede en alvorlig knæskade og måtte hjælpes fra isen.

- Vi ved endnu ikke, hvor alvorligt det er. Han skal scannes på fredag, og så må vi se, hvad resultatet af det bliver, men han var meget medtaget, da det skete, fordi han havde meget ondt og selvfølgelig også var rigtig ked af det, beretter Kasper Kristensen, der er sportschef hos Frederikshavn White Hawks.

Han tør endnu ikke spå om, hvorvidt russerens sæson er forbi.

- Det er svært at sige så meget om, inden vi har resultatet af scanningen, men jeg må sige, at det ikke så godt ud, da han lå på isen og tog sig til knæet, siger Kasper Kristensen.

For to år siden holdt en alvorlig knæskade Alexander Bumagin ude i flere måneder. Skaden, han pådrog sig tirsdag aften, var dog i det andet knæ, men omfanget af skaden kan meget vel få betydning for den 35-årige russers fremtid i Frederikshavn.

Den nuværende kontrakt udløber efter denne sæson.

- Vi har været i dialog med hans agent om en forlængelse, men nu skal vi selvfølgelig lige vurdere status og se, hvor slem skaden er, og så må vi sammen med Alex og hans agent finde ud af, hvad der skal ske, siger Kasper Kristensen.

Alexander Bumagin tilsluttede sig tirsdag aften en skadesliste, der i forvejen tæller kaptajn Jesper Jensen.

- Det er status quo med Jesper. Han døjer stadig med hovedet og træner endnu ikke med, så der har ikke været nogen synderlig bedring, siger Kasper Kristensen.

Også Jesper Jensen har kontraktudløb efter denne sæson.

- Vi har ikke talt om fremtiden med ham. Først handler det om, at Jesper skal ovenpå igen, siger Kasper Kristensen.