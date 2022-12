Uvis fremtid for udskældt AaB-spiller

AALBORG:Forsvarsspilleren Yahya Nadrani har siden starten af november været suspenderet af superligaklubben AaB, efter at han udviste uacceptabel opførsel over for en holdkammerat. Siden har fransk-marokkaneren været ude af syne på træningsbanen, mens der i kulissen er pågået en dialog om spillerens AaB-fremtid, der på papiret løber frem til sommeren 2024.

Ifølge AaB's administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum er der endnu ingen afklaring på denne dialog, og det derfor uvist, om Yahya Nadrani er med, når cheftræner Erik Hamrén 4. januar igen kalder til træning på Hornevej.

Til gengæld er det sikkert, at et andet længe fraværende AaB-navn her vil være tilbage i fuld vigør. Thomas Bælum forventer nemlig, at målmand Josip Posavec efter nytår igen er klar til at indgå fuldt ud i træningen.

Kroaten har siddet ude med en muskelskade, han pådrog sig til træning 9. oktober - dagen før superligakampen på udebane mod AC Horsens. Siden har 17-årige Theo Sander vogtet målet - med støtte fra svenske Oscar Linnér, der blev hentet ind på en kort aftale for resten af efteråret.

AaB har tre træningskampe på programmet i januar - mod FC Fredericia, AC Horsens og Viborg FF - inden de 28. januar drager på træningslejr på Malta.