Valgren lurer på angreb på svær afslutning

CYKELSPORT: Michael Valgren (Astana) hører stadig til i den kategori, som er med i konkurrencen om den hvide ungdomstrøje i Tour de France, men Stefan Küng (BMC) snuppede den med en flot enkeltstart.

2. etape endte i en massespurt og gav ikke væsentlige forskydninger i klassementet, og derfor er Valgren stadig 50 sekunder efter Küng.

Da Valgren var kommet i mål lørdag og endnu ikke kendte til Küngs tid, fortalte Astana-danskeren, at han havde en lille drøm om at køre sig i den hvide trøje på 3. etape.

- Det er den eneste chance, jeg får for at tage den. Hvis jeg får den, så taber jeg den igen til Simon Yates eller Louis Meintjes på 5. etape. Det er et lille mål, jeg har, og lykkes det, så er det super fedt, og gør det ikke det, så har jeg prøvet, sagde Valgren.

På den lille, skrappe stigning på 1,5 kilometer som afslutning på mandagens etape kan han næppe hente 50 sekunder på Küng. Men afslutningen passer stadig godt til en type som Valgren, og thyboen har kig på den.

Det minder meget om en klassikerafslutning, som er den 25-årige danskers favoritmenu.

- Jeg har set de sidste fem kilometer på rutekortet, og den ser rimelig tricky ud med sving. Jakob (Fuglsang, red.) har været i Luxembourg og se den, og han siger, at man skal sidde rigtigt, for ellers har du ikke en chance, forklarer Valgren.

- Når man kommer ind i svinget med 5,5 kilometer igen, så skal man sidde i top-20 eller top-30, for ellers er muligheden væk.

/ritzau/