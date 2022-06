Valgren ramt af hofteskade og bækkenbrud i alvorligt styrt

Cykelrytteren Michael Valgren (EF) har pådraget sig flere skader under et styrt søndag mindre en to uger før Tour de France.

Det oplyser cykelholdet EF i et opslag på Twitter.

- Michael Valgrens hofte er gået af led, og han har fået et brud på bækkenet plus en mulig knæskade under Route d'Occitanie, skriver EF.

- Han bliver overflyttet til Monaco, hvor han bliver opereret i den kommende uge, lyder det videre.

Uheldet skete på sidste etape af det sydfranske etapeløb Route d'Occitanie. I et opslag på Instagram giver Valgren sig selv skylden for styrtet.

- Det var min egen skyld og undskyld for at tage chancen, men jeg ville vise mig selv frem inden Touren, efter jeg havde haft corona, og gik lidt over grænsen på en nedkørsel. Heldigvis tog jeg ikke nogen med mig, skriver Valgren.

Han var udset til at deltage i Tour de France, der begynder 1. juli i København.

Søndagens styrt betyder, at thyboen, der er bosat i Monaco, ikke kommer til start i Touren. Det fastslog sportsdirektør hos EF Matti Breschel tidligere søndag over for TV 2 Sport.

Til samme medie fortæller Uno X-rytteren Jacob Hindsgaul, der deltog i Route d'Occitanie, at Valgren røg ud over et autoværn og en stenkant på en nedkørsel.

Hvis den danske toprytter var faldet yderligere en meter ned, så kunne det have resulteret i et fald på yderligere 100 meter, forlyder det fra Matti Breschel til TV 2 Sport.

Den forslåede Valgren blev efter sit styrt hentet op med reb.

Som et af de absolutte højdepunkter i karrieren vandt Michael Valgren Amstel Gold Race i 2018.

/ritzau/