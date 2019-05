Valgren vil genvinde Spilnu.dk Grand Prix

CYKLING: Det efterhånden traditionsrige gadeløb Spilnu.dk Grand Prix får besøg af en af de tidligere vinder, når det i år afvikles 6. september.

Den professionelle rytter Michael valgren fra Team Dimension Data dukker nemlig op, når løbet afvikles den pågældende fredag aften med start klokken 18.45, og her skal han forsøge at blive den første dobbeltvinder af løbet.

- Vi er stolte over, at Michael Valgren endnu engang har lyst til at deltage i gadeløbet. Michael er en dygtig cykelrytter og hører til blandt den absolutte verdens elite. Han har i år fået sin forårssæson ødelagt af sygdom, men jeg er sikker på at han nok skal komme tilbage og forhåbentlig være i stand til at jagte en sejr i Tour de Franc, lyder det i en pressemeddelelse fra arrangør Jonas Mikkelsen.

- Herudover arbejder jeg fortsat på at få flere profiler til start i jubilæumsudgaven, men disse navne først vil blive offentliggjort under Tour de France, siger han.

Samtidig er der spændende nyt, i det løbet for første gang nogensinde vil blive tv-transmitteret i samarbejde med Eurosport.