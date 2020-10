Se billederne: White Hawks lavede vanvittigt comeback

ISHOCKEY Frederikshavn White Hawks lignede fredag aften et hold, der var på vej til det tredje nederlag i de sidste fire kampe, men holdet leverede et mirakuløst comeback i tredje periode og vendte 1-5 til 6-5 på bare 13 minutter. Med en scoring i tomt mål blev det til 7-5 og en imponerende sejr.

Og så var det ikke engang de store profiler som Joachim Blichfeld og Jesper Jensen, der slog til. I stedet bidrog Lucas Andersen med tre mål, mens backen Mads Larsen legede Familien Danmark juleaften og nappede det første og det sidste - i hvert fald indtil Joachim Blichfeld kunne score i tomt mål - hans første mål siden hjemkomsten til Frederikshavn.

Den første tredjedel af første periode var præget af utroligt meget spil i midtzonen og ikke mange chancer.

Således var der kun registreret tre afslutninger på mål efter de første seks og et halvt minut i kampen. Frederikshavn fik den første store mulighed, da Nikolaj Krag Christensen erobrede pucken i egen zone og kunne igangsætte en omstilling tre imod en. Han lagde pucken på tværs til Lucas Andersen, men vinklen blev en anelse for spids for den unge forward.

Frederikshavn var endnu engang uden russiske Alexander Bumagin, og det betød, at der var lavet om i kæderne. Unge Sebastian Brinkman var rykket op i førstekæden sammen med de to store profiler Jesper Jensen og Joachim Blichfeld, mens Frederik Bjerrum havde taget turen helt ned i tredjekæden.

Foto: Kim Dahl Hansen

Og det var gæsterne fra SønderjyskE, der slog først. Erfarne Steffen Frank tog pucken ind i zonen fra højre side, trak bag om en backog en medspiller og brugte medspilleren som skærm, så det var svært at se for Mathias Seldrup i høgeburet, hvor han afsluttede. Og så var det 1-0 til gæsterne.

Seldrup havde dog flere gode redninger i resten af perioden - men gav dog også en del returpucke. Og i den anden ende burde Brock Beukeboom have udlignet, da han blev smukt sat op af Jesper Jensen til et helt frit skud foran mål, men Patrick Galbratih ikke alene reddede pucken. Han formåede også at holde den.

Frederikshavn indledte dog anden periode med et rigtig godt tryk, hvor man i en lang periode holdt pucken inde i gæsternes zone. Til sidst lykkedes det for Thomas Søndergaard at komme fri med pucken. Han lagde den på tværs til Gorm Topholt, der kunne have skudt fra en spids vinkel, men i stedet lagde han den til rette for den hyperfarlige back Mads Larsen, der dundrede pucken i nettet til 1-1.

Anden periode var igen en tæt periode, men Frederikshavn virkede til at have et lille overtag. Der var gode chancer til Gorm Topholt midt for mål og til Jesper Jensen, der tog en tur i fuld fart, snød sin oppasser og forsøgte at vippe pucken over i hjørnet, men Galbraith fik lige handsken på.

Frederik Bjerrum ramte senere stolpen på et lidt tilfældigt skud, hvor han egentlig bare lagde pucken på mål, men returen var lige ved at give en farlig chance til Thomas Søndergaard, der dog blev tacklet i skudøjeblikket.

Og i stedet kunne SønderjysKE så tage føringen for anden gang. Brendan Harms førte pucken frem i venstresiden og lagde den ind foran til Cameron Brown, der hamrede den op i det fjerne hjørne.

Og hvis Frederikshavn gik ind til tredje periode med tro på tingene, så blev den tro hurtigt slukket. På mindre end tre minutter scorede gæsterne tre gange. Først en fæl kikser i egen zone, der gav frit spil til gæsterne.

Brendan Harms måtte se sit forsøg reddet, men Yannick Vedel kunne let følge op og score til 3-1. Og de næste to minutter gik det fra ondt til værre, da Martin Eskildsen nettede to gange.

Hjemmeholdet kæmpede dog heroisk videre, og i powerplay kunne holdet reducere til 2-5, da Lucas Andersen sendte pucken ind. Og bare et halvt minut senere spillede White Hawks hurtigt og kunne til sidst servere pucken foran en helt fri Justin Shugg, der reducerede endnu engang.

Og nu var høgene for alvor vågnet. Holdet overlevede et powerplay, hvor Justin Shugg sad i boksen, og kort før halvdelen af tredje periode var løbet ud, blev der reduceret endnu engang. Lucas Andersen scorede for anden gang i kampen på en assist fra store Kristians Rubins.

Så måtte udligningen næsten komme. Lucas Andersen scorede tæt under mål, da han opsamlede en løs puck. Og kort efter kom så også føringsmålet.,da Mads Larsen dundrede endnu et slagskud i nettet.

Et helt forrygende comeback, der vakte jubel, så de trofaste fans var lige ved at glemme, at man i øjeblikket skal sidde ned, når man er til ishockey.

Dermed udbygger holdet forspringet ned til SønderjyskE fra fjerde til femtepladsen til seks point.