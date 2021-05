Varm AaB-angriber klar i spyttet om skade

FODBOLD:Onsdag humpede angriberen Tim Prica ud af AaB's superligatræning, efter at han faldt uheldigt ned på anklen.

Torsdag afdramatiserer den 19-årige svensker dog situationen og melder sig klar til opgøret mod AC Horsens på søndag på Aalborg Portland Park.

- Der er ikke noget at blive forskrækket over. Her dagen derpå opfatter jeg det slet ikke som noget problem, og jeg skal nok være klar til næste opgave, siger Tim Prica.

Der er altså grænser for hvor uheldig den varme AaB-angriber kan være. Senest mod OB fratog VAR ham en scoring i overtiden, der ville have sikret aalborgenserne det ene point i Odense.

Tim Prica står noteret for tre mål i AaB's seneste fire kampe i kvalifikationsspillet, selvom han kun i ét af opgørene har været med i startopstillingen.

- Jeg ser frem til søndagens kamp på hjemmebane, hvor opbakningen har været helt fantastisk, efter at tilskuerne er kommet tilbage. Det skal vi kvittere for, lyder det fra svenskeren.