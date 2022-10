Varm Hobro-keeper presses til at holde rent bur

FODBOLD:I midtugens pokalopgør mod FC København viste Hobros unge reservekeeper, Jonathan Fischer, sig frem med en stor præstation, da nordjyderne tabte i forlænget spilletid. Men der skal mere til for at bryde målmandshierarkiet i 1. divisionsklubben.

Med søndagens nullert i Fredericia er førstemålmand Adrian Kappenberger nemlig oppe på mere end en måned uden at lukke mål ind for Hobro. Mod FC Fredericia hev han igen et par afgørende redninger frem.

- Jeg synes, at det var en meget lige kamp. Der var lidt i begge ender, og deres målmand havde også et par fine redninger. Jeg gjorde mit, så jeg er godt tilfreds, siger Kappenberger.

Målmanden kan ligeledes glæde sig over, at forsvarskæden har præsteret på et højt niveau. Mod Fredericia betød det, at hjemmeholdet flere gange måtte prøve fra distancen i håbet om et føringsmål.

- Det giver en god fornemmelse. Det er med til at stabilisere os som hold, at der ikke scores så mange mål imod os. Vores stærke defensiv er mere blevet en enhed, og det giver meget. Jeg ved ikke, om den er blevet stærkere, men de lærer hinanden bedre at kende og udvikler sig naturligt. Der er mange unge spillere, så den udvikling kommer naturligt og skal nok løfte sig mere, siger han.

Generelt er der i Hobro skabt en kultur, hvor de unge spillere kan spille med om startpladserne på førsteholdet. Her er målmandsposten ikke undtaget. Da 20-årige Jonathan Fischer stod mod FC København, blev der altså lagt et lille pres på Adrian Kappenberger.

- Det er jo ærgerligt ikke selv at spille. Men når jeg ser ham levere sådan, bliver jeg glad på hans vegne. Alt andet ville være underligt, når vi går op ad hinanden hver dag. Jeg under ham virkelig den præstation og ikke mindst den oplevelse, fortæller han.

- Jonathan er en dygtig målmand. Han er ung og ærgerrig. Det ser man hver dag til træning, hvor han presser på og motiverer mig til at blive bedre. Der skal stabile præstationer til for at holde ham bag mig, siger førstemålmanden.

Mens Hobro ikke har lukket mål ind i divisionsregi gennem mere end en måned, svinger det mere i den anden ende af banen. I to ud af de seneste fire kampe med rent bur hos Adrian Kappenberger måtte nordjyderne nemlig nøjes med 0-0.

- Vi udvikler os hele tiden som hold, og nu har vi fået lukket af bagved. Så er jeg sikker på, at de offensive kræfter stille og roligt kommer i omdrejninger. På sigt skal vi nok flytte os mere, så det ikke bliver så tæt som sidste år. Det er mit håb, lyder det fra ham.

Hobro indtager nu en ottendeplads i Nordic Bet Ligaen, men der er kun to point ned til FC Fredericia på den øverste nedrykningsplads.