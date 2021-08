VEB forstærker sig efter OL-spillers operation

BADMINTON:En netop overstået ankeloperation til OL-spilleren Mathias Christiansen får nu Vendsyssel Elite Badminton (VEB) til at forstærke sig.

I Greve har vendelboerne hentet Niclas Nøhr, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

- Mathias er netop blevet opereret. Det betyder efter alt at dømme, at vi ikke disponerer over ham i sæsonens første fire kampe. Vi vurderer på den baggrund, at vi har brug for en kvalificeret erstatning, og det har vi i den grad fundet i Niclas Nøhr, mener VEB's formand, Jan R. Jensen.

Niclas Nøhr, som senere i denne måned fylder 30 år, ligger aktuelt nr. 33 på verdensranglisten i mixeddouble med Amalie Magelund og nr. 70 i herredouble med Mathias Christiansen.

Niclas Nøhr deltager i øjeblikket i VICTOR Denmark Masters i Esbjerg, hvor han foreløbig har kvalificeret sig til semifinalerne i mixeddouble. Det samme har i øvrigt VEB's Victor Svendsen i herresingle.

Ud over Mathias Christiansens fravær i de første fire kampe må VEB formentlig undvære Beiwen Zhang i hele sæsonen. Hun sprang sin akillessene under OL. Den stærke amerikaner skulle have gjort comeback i VEB efter to års fravær.

- Vi har fået en hård start, inden vi overhovedet er kommet i gang, og vi skal allerede spille 24. august i Arena Nord mod Værløse, men så er det jo dejligt at se, at flere af vores spillere gør det godt i denne uge i Esbjerg, bemærker VEB-formanden.