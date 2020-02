VEB møder Højbjerg i semifinalen i Badmintonligaen

FREDERIKSHAVN:Vendsyssel Elite Badminton møder Højbjerg i DM-semifinalerne i Badmintonligaen. Det blev afgjort fredag aften direkte på TV2 Sport.

Greve valgte - som vinder af grundspillet - Solrød. Dermed er det sikkert, at der for første gang i mange år kommer et jysk hold i DM-finalen, idet VEB og Højbjerg mødes i den anden semifinale.

Final 4 afvikles fredag 17. og lørdag 18. april i Brøndby Hallen. Det er første gang, at Badminton Danmark forsøger sig med dette format.

Højbjerg førte Badmintonligaen indtil de to sidste runde af grundspillet, hvor aarhusianerne overraskende tabte til Greve og Værløse. VEB tabte i grundspillet med hele 2-7 i udekampen mod Højbjerg.

- Det var faktisk vores mest skuffende indsats i denne sæson, husker træner Allan Kolbro Nielsen.

Højbjerg har flere stærke danske navne i truppen. Alexandra Bøje, Hans-Kristian Vittinghus, Anders Skaarup Rasmussen og Mathias Bay-Smidt er alle med i de individuelle DM-finaler lørdag i Aarhus. Derudover råder Højbjerg over Line Kjærsfeldt, som p.t. er skadet.

- På papiret er det en svær modstander for os. Vi står ikke så godt til Højbjerg. Greve har vi derimod slået 6-3, og vi vandt 7-2 over Solrød. Men nu er det Final 4, som sendes direkte på TV2 Sport med masser af tilskuere i Brøndby Hallen. Alt kan ske, og vores badmintontasker er fyldt op med selvtillid, efter at vi afsluttede grundspillet med en stor hjemmesejr over Solrød og en meget flot udesejr over Skovshoved, siger VEB-træneren.

VEB satser på at sende mindst én bus med fans og sponsorer til Sjælland.

- Vi har møde i ledelsen på mandag, men vi mangler også lige nogle vigtige informationer fra forbundet, før vi kan fortælle mere om busturen, forklarer formand Jan R. Jensen.

Sikkert er det, at busturen begynder fredag morgen og slutter lørdag ved midnat, da der både spilles om bronze og guld i Brøndby Hallen.