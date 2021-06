VEB tomhændet hjem fra Final 4

BADMINTON:Det blev et Final 4-stævne i de bristede illusioners tegn for Vendsyssel Elite Badminton, der måtte tage til takke med den utaknemmelige fjerdeplads.

Det blev en kendsgerning efter et nederlag på 3-5 til Team Skælskør Slagelse. I modsætning til semifinale-nederlaget til Værløse var Vendsyssel denne gang meget tættere på at vinde holdkampen.

Flere af de otte kampe gik i tre sæt. Blandt andet gik den afgørende 1. herredouble ud i et tredje og yderst spændende tredje sæt. På daværende tidspunkt førte Team Skælskør Slagelse 4-3, så det var påkrævet med en vendsysselsk sejr, hvis det skulle blive til en niende og altafgørende kamp, der i så fald ville stå i 2. herredouble.

Robin Tabeling og Mathias Christiansen havde til opgave at besejre TSS-parret Kim Astrup og Frederik Søgaard. VEB-parret vandt knusende overlegent første sæt 21-9, og så ud til at være godt på vej mod en sejr, der ville tvinge holdkampen ud i niende og afgørende match.

Det blev der imidlertid lavet om på i andet sæt, da Astrup og Søgaard formåede at vinde et tæt sæt 22-20. Spændingen nåede nye højder i tredje sæt, der blev vundet 29-27 af TSS-parret.

Et klart billede på, hvor tæt holdkampen i realiteten var, er det faktum, at seks af de otte kampe endte i et tredje sæt. Det kan Vendsyssel Elite Badminton næppe bruge til det helt store, for VEB-spillerne måtte nemlig rejse hjem uden medaljer og med en stor skuffelse over først og fremmest at misse finaledeltagelse og siden tabe bronzekampen i en sæson, hvor VEB ellers havde vundet grundspillet.