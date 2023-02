VEB var lige ved at snyde konkurrenter for førstepladsen

VÆRLØSE:Vendsyssel Elite Badminton havde fredag aften muligheden for at vinde grundspillet i badmintonligaen, om end Højbjergs og Skovshoveds muligheder så markant bedre ud.

Kampen mellem Højbjerg og Skovshoved skulle nemlig falde ud til VEB's fordel, mens vendelboerne skulle vinde stort mod Værløse.

Selvom meget skulle gå op i en højere enhed, gjorde VEB sit for at slutte grundspillet på førstepladsen. Vendelboerne besejrede samlet Værløse 6-3, og det var tæt på at række for VEB, som sluttede grundspillet af med 76 point. Samme pointtotal havde Højbjerg, men da østjyderne havde vundet en holdkamp mere end Vendsyssel, kunne de lade sig krone som vindere af grundspillet.

Det betyder, at Højbjerg får lov til at bestemme, hvem de vil møde semifinalen i Final 4, der bliver afviklet i Brøndby Hallen 22. og 23. april.

Højbjerg, Vendsyssel, Skovshoved og Team Skælskør-Slagelse har alle booket billet til Final 4-stævnet, hvor DM-guldet skal fordeles. VEB er forsvarende mester.