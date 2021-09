VEB var tæt på at få et æg

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton tabte skuffende med 3-6 i torsdagens udekamp mod Gentofte i Badmintonligaen. VEB balancerede på randen af en regulær knockout, da stillingen var 5-0 til hjemmeholdet, men en fin afslutning reddede lidt af æren.

VEB tabte begge mixeddoubler. Cheryl Seinen/Robin Tabeling blev slået 16/21, 11/21 af Christine Busch Andreasen/Kasper Antonsen, mens Debora Jille/Niclas Nøhr tabte 13/21, 21/15, 15/21 til Line Christophersen/Frederik Colberg.

I anden damesingle mødte VEB's Lianne Tan Gentoftes 18-årige svensker Edith Urell. VEB-spilleren er nr. 38 på verdensranglisten, mens svenskeren er helt nede som nr. 320. Det er dog en placering, som intet fortæller om hendes styrke. Ved U20-EM i november 2020 vandt hun to sølvmedaljer, blandt andet i damesingle.

Når det er sagt, var det en kamp, som VEB forventede at vinde, og den rutinerede belgier havde da også flere matchbolde, inden hun tabte 17/21, 21/13, 20/22.

Cheftræner Allan Kolbro Nielsen ærgrer sig over nederlaget i anden damesingle, men er direkte bekymret over de to nederlag i mixeddoublerne.

- Vi mangler meget i mixeddouble. Her er vi virkelig nødt til at stramme op, hvis vi skal med i Final 4, udtaler VEB-træneren.

VEB spiller igen tirsdag 7. september hjemme mod Greves bundhold. Der er kampstart kl. 18.00 i Arena Nord.