Vejgaard: Tager en del med fra pokaloplevelse

FODBOLD: Det kom aldrig til at dufte af en pokalsensation, da Vejgaards Danmarksseriehold onsdag tabte 0-4 på eget græs til superligaduksene fra FC Nordsjælland.

- Vi blev naturligt nok presset ned, men set over hele kampen lukkede vi rummene godt. Desværre lavede vi to store personlige fejl i indledningen, og så var det altså op ad bakke, erkender Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

Vejgaard fik dog rystet chokstarten fornuftigt af sig og kom også til chancer.

- Jeg synes ikke, at vi mistede modet, for vi vidste jo godt, at vi var oppe mod en klassemodstander. Men et topprofessionelt hold slår til på chancerne, og det gjorde vi jo på ingen måde. Men vi blev jo heller ikke kørt ud på røv og albuer, så vi tager stadig en del med fra den her oplevelse, forklarer Vejgaard-træneren.