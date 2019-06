Vejgaard B. er millimeter fra redning

FODBOLD: Amatørerne fra Vejgaard Boldspilklub er tæt på at have sikret sig endnu en sæson i 2. division. Sådan er status, efter at holdet lørdag eftermiddag vandt hjemmekampen mod FC Sydvest med 2-0. Begge mål blev sat ind af Lasse Lund Storvang - det sidste på straffespark kort før tid

Vejgaard fik udvist Mathias Hede Mortensen med 20 minutter tilbage, da han blev præsenteret for sit andet gule kort. I slutfasen fik FC Sydvest også udvist en spiller. Sejren er den tredje i træk for formstærke Vejgaard.

Resultatet betyder, at Vejgaard har tjent 39 point i 30 kampe, og nordjyderne indtager fjerdepladsen i nedrykningspuljen. Det er nok til overlevelse, hvis Skovshoved taber weekendens hjemmekamp til Tarup-Paarup.

Skovshoved ligger under stregen med 29 point men har en kamp i hånden i forhold til Vejgaard.

Vejgaard mangler fortsat kampe mod Frem, Dalum og Odder