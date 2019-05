Vejgaard er næsten reddet

FODBOLD: Meget skal gå galt for Vejgaard Boldspilklub, hvis nordjyderne ikke også i næste sæson skal være at finde i 2. division.

Lørdag tog Vejgaard et stort skridt mod overlevelse, da det på hjemmebane blev til en 1-0-sejr over Slagelse.

Mathias Mortensen stod for kampens eneste mål efter 21 minutters spil.

- Jeg må bøje mig i støvet for de her gutter. Vi kommer her som amatører og spiller den tredje kamp på syv dage mod en rigtig stærk modstander, men vi leverede en mandfolkepræstation over hele linjen.

- I første halvleg spillede vi en rigtig flot kamp både offensivt og defensivt. I anden halvleg måtte vi slide mere for det, og der var det vilje og overlevelse, der gjorde det for os, men det er også ok. Det var fedt at se, at vi var i stand til at vinde sådan en kamp, siger Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

Sejren betyder, at Vejgaard har otte point ned til holdene under nedrykningsstregen. Der er blot 12 point tilbage at spille om.

- Jeg har en flok spillere, der er i rigtig højt humør, for nu ser det selvfølgelig rigtig fint ud. Det skal vi nyde i dag, og så håber vi selvfølgelig, at vi kan afgøre det hele på lørdag. Det ville være fantastisk, siger Christian Flindt Bjerg.