Vejgaard fik en skidt start på foråret

FODBOLD: Forårets ambition for Vejgaard Boldspilklub er at sikre sig en ny sæson i 2. division i fodbold. Muligheden får at nå dette mål fik et skud for boven i forårets første kamp, der blev tabt 0-1 ude til bundholdet FC Sydvest.

Den tidligere Sønderjyske-spiller Silas Songani blev matchvinder for Tønder-holdet med sin scoring efter et kvarter.

Trods skuffelsen bliver Vejgaard hængende på ottendepladsen i 2. division gruppe 1. Holdet har 17 point for 17 kampe. Sejren bragte FC Sydvest op på 13 point, og sønderjyderne ligger næstsidst.