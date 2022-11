Vejgaard går på juleferie med duften af gran og oprykning

AALBORG:Vejgaard og AaB lukkede det nordjyske fodbold-år på herresiden med at spille 2-2 i danmarksserien. Resultatet fik ikke nogen reel betydning for de to holds skæbne frem mod forårets opryknings- og nedrykningsspil.

Vejgaard var inden lørdagens kamp sikret førstepladsen i danmarksseriens kreds 4, mens AaB skulle have hjælp fra FC Djursland, hvis man skulle slutte i top to og dermed kvalificere sig til forårets oprykningsspil.

AaB's danmarksseriehold har ikke den store tilknytning til den professionelle afdeling, men U19-angriberen Donavan Bagou var dog med i Gistrup, hvor kampen blev spillet. Han formåede at bringe AaB i front. AaB kom også foran med 2-0, inden Vejgaard meldte sig ind i opgøret.

Lasse Storvang fik reduceret til 1-2 inden pausen, og cirka et kvarter før tid udlignede rutinerede Michael Stokbro til 2-2.

Vejgaard har en godt sammentømret gruppe af spillere. Foto: Claus Søndberg

Vejgaard kan se frem til et spændende forår, hvor det helt store mål må være at genvinde titlen som divisionsklub. En titel man ikke har haft siden foråret 2020, da man rykkede ud af 2. division.

- Vi går efter at rykke op til foråret. Det er der ingen hemmelighed i. Der er tre ud af de otte hold i puljen, der rykker op, så det vil være dumt, hvis vi ikke går efter det. Jeg tror også, vi har et hold, der kan kæmpe med om en af de tre oprykningspladser, siger Søren Andersen, der er sportschef i Vejgaard Boldspilklub.

Vejgaard råder i denne sæson over en sammentømret trup, hvor der er en god blanding af rutine og talent. Rutinen er først og fremmest personificeret ved spillere som anfører Malthe Mondrup, Michael Stokbro og så Danmarks mest pasningssikre jurist i skikkelse af Christian Rye.

Særligt Rye og Stokbro lægger stadig et niveau for dagen, som skriger på divisionsfodbold, så de er i sagens natur profiler på danmarksserieniveau.

- Vi kan holde sammen på den her trup. Der er ikke de store udskiftninger frem mod foråret. Vi ved allerede nu, at vi får tilgang af en spændende spiller fra FC Djursland. Oliver Jensen flyttede til Aalborg i sommers, og han har trænet med os i efteråret, mens han har spillet for FC Djursland. Nu skifter han, og det er vi glade for, siger Søren Andersen.

Vejgaards sportschef forventer ikke, at man skal ud at hente mange nye spillere til forårssæsonen. Måske et par enkelte markante forstærkninger. Foto: Claus Søndberg

Derudover håber sportschefen, at han kan tiltrække en enkelt eller to store profiler, der kan være med til at sikre et lidt højere topniveau i forårets kampe.

- Vi vil gerne have toppen styrket lidt, men vi er meget glade for den trup vi allerede har, så vi snakker markante forstærkninger, ellers er der ingen grund til at få nye spillere ind, siger Søren Andersen.

Med førstepladsen i pulje 4 er Vejgaard sikret tre point med over i oprykningsgruppen. Det samme får Marienlyst med fra pulje 3, Avarta fra pulje 2 og Holbæk fra pulje 1.

De fire øvrige hold, der begynder med nul point er Odder, Ringkøbing, Frederikssund og Brønshøj.

- Det er rart, at vi har de tre point med over til oprykningsspillet, men traditionelt er de ikke så afgørende, og vi kan se, at det bliver en meget stærk pulje, vi bliver en del af. Omvendt tror vi meget på det hold, vi har nu, siger Søren Andersen.

