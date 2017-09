Vejgaard håber på overraskelsen

FODBOLD: Det er velsagtens den største kamp i mere end et årti for Vejgaard Boldspilklub, når de onsdag eftermiddag får besøg af FC Nordsjælland i DBU Pokalen. De har tidligere fået besøg af både SønderjyskE og Vejle Boldklub, men det er første gang, at Superligaens duks lægger vejen forbi Soffy Road.

- Det er jo en kæmpestor kamp for klubben, og jeg ved, hvor meget den betyder for alle både på holdet og rundt om holdet. Vi glæder os rigtig meget, lyder det fra kantspilleren Martin Sloth-Kristensen.

Vejgaard har selv fået en ganske fin start på sæsonen i Danmarksserien, hvor holdet ligger på en tredjeplads i pulje 4, men med samme pointtal som rækkens førerhold Hedensted. Og derfor er der også selvtillid at spore, selvom holdet naturligvis går indtil kampen som ret så store underdogs - hos bookmakerne får man omkring 50 gange pengene igen på en sejr til Vejgaard.

- Jeg synes godt, at vi kan tillade os at sige, at en overraskelse er mulig. VI har fået en rigtig god start på sæsonen, og vi har fået en god bredde på holdet, hvor vi altså også har noget at skyde med fra bænken. De vil selvfølgelig komme stærkt ud fra start. De er gode med bolden og kan spille i højt tempo. Men det er jo sådan en kamp, hvor det gælder om at holde dem fra fadet i den første halve time og så håbe på, at der kan komme nogle chancer på omstillinger. Det er noget af det, vi er rigtigt gode til, siger han.