Vejgaard har tro på tingene

FODBOLD: Vejgaard Boldspilklub rykkede denne sommer ned fra 2. division og spiller i denne sæson i Danmarksserien.

Men efter de første 13 kampe er håbet, at holdet kan vende hurtigt tilbage til landets tredjebedste række.

I weekenden vandt Vejgaard på udebane med 1-0 over Holstebro i en decideret topkamp og har nu 25 point, mens Holstebro følger lige efter med 24 point.

- Bedømt på kampen mod Holstebro bør vi have en god chance for at rykke op, for jeg synes helt ærligt, at vi var det bedste hold på banen, siger matchvinder Martin Sloth-Kristensen, der scorede sejrsmålet i det 90. minut.

- Kigger vi på efteråret, ligner det mest af alt en kamp mellem de to hold om at nappe oprykningspladsen, og der har jeg størst tiltro til os. Vi har mødt alle hold, og i min optik er det de to bedste hold. Men vi sidder stadig med en lidt ærgerlig fornemmelse her i efteråret, for vi har tabt for mange point til de hold, der ligger nederst i rækken, men vi har været virkelig gode til at tage point mod de andre tophold, siger han.

Vejgaard mangler en enkelt kamp i efteråret. Søndag møder man Vatanspor på udebane, og derefter holder holdene pause frem til marts.