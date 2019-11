Vejgaard kom på tavlen efter ni nederlag i træk

FODBOLD:Efter ni nederlag i træk i 2. division kom Vejgaard lørdag på tavlen igen, da holdet spillede 3-3 hjemme mod Ringkøbing. Resultatet betyder, at Vejgaard overvintrer på rækkens sidsteplads.

- Det var rart at få point igen, men vi burde have vundet kampen. Vi kunne snildt have scoret 5-6 mål i dag. Omvendt må vi sige, at tre scoringer skal være nok til at vinde en fodboldkamp, siger Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

Samtlige seks mål blev scoret i den første halve time, og Vejgaard var undervejs bagud med 1-3.

Nu venter en lang vinterpause, hvor Vejgaard-spillerne skal lade batterierne op til forårets kamp for overlevelse som divisionshold.

- Vi har haft to et halvt år, hvor der stort set kun har været fremgang. Men i efteråret har vi haft udfordringer. Vi må erkender, at pokalsejren over Hobro kostede mange kræfter - både fysisk og psykisk, siger træneren.