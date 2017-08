Vejgaard kom tilbage tre gange

VEJGAARD: Danmarksserieholdet Vejgaard spillede sig tirsdag aften videre i DBU Pokalen med en sejr på 4-3 over FC Sydvest fra 2. division.

Vejgaard var undervejs bagud 0-1, 1-2 og 2-3, men kom altså flot tilbage.

- Det siger meget om holdets karakter. Der er en god tro på tingene, og jeg er utrolig stolt af drengene efter den her sejr, lød den umiddelbare reaktion fra Vejgaard-træner Christian Flindt-Bjerg efter kampen.

- De spiller en række højere end os, og det så man egentlig også. De straffede nemlig prompte de fejl, vi lavede. Derimod må jeg sige, at alle vores fire mål var smukke og kom efter gennemspillede angreb.

Drømmen hos cheftræneren er nu at trække et Superligahold i næste runde.

- Vi kommer næppe langt i pokalturneringen, så vi vil jo gerne have den oplevelse at spille mod et hold fra øverste hylde. Og AaB ville jo være helt perfekt, selvom jeg også har hørt nogle af drengene snakke om, at de gerne vil trække Jammerbugt FC, sagde Christian Flindt-Bjerg.