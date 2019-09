Vejgaard ned på jorden - med et brag

FODBOLD:Efter midtugens pokalsensation mod Hobros superligahold stoppede festen lørdag eftermiddag for Vejgaards 2. divisionshold.

Amatørholdets status som ubesejret i sæsonen røg med et brag, da topholdet AB Gladsaxe vandt hele 5-1 på Soffy Road.

Akademikerne chokstartede med to mål på kampens første syv minutter. Lasse Lund Storvang fik dog reduceret på et straffespark efter 20 minutters spil, men det var en stakket frist for hjemmeholdet.

Allerede inden pausen scorede AB til 3-1, og i anden halvleg satte de yderligere to pinde ind bag Vejgaards målmand.

Nederlaget betyder, at aalborgenserne dumper helt ud af top-seks, som holdet overraskende lå i før weekendens runde. Nu må Christian Flindt Bjergs mandskab i stedet tage til takke med en syvendeplads - efter at have erobret 10 point i syv kampe.