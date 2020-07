Vejgaard rykker ud af 2. division

FODBOLD:Lørdag kunne Vejgaard potentielt sikre sig sin tredje sæson i 2. division i streg med en sejr over FA 2000. Men aalborgenserne formåede ikke at gribe sæsonens sidste chance for overlevelse, da københavnerne vandt med 4-2 på Soffy Road.

Ifølge cheftræner Christian Flindt-Bjerg kostede flere personlige fejl på holdet.

- Alt, der kan vælte ned over én, ramler. Sådan er det, når man ligger i bunden. Man laver selv fejl, og uheldene kommer også nogle gange, siger han.

Gennem sæsonen mener han, at holdet manglede de små ting, som gjorde oprykkeråret i 2. division til en succes.

- Det er jo en kliché, at anden sæson altid er den sværeste for en oprykker. Det har vi bevist. I den første sæson gik vi fra Danmarksserien, hvor vi ikke tabte i et helt kalenderår og gik direkte ind og troede på det fra dag ét, siger Christian Flindt-Bjerg.

- Det kan være, at det er mentalt. Måske mangler spillerne de sidste par procent, som de ydede før. Det har vi ikke fået rettet op på, tilføjer han.

Træneren mener dog, at Vejgaard Boldspilklub har vist sit værd i rækken.

- Det har været to fantastiske år. Vi er en lille amatørklub, der faktisk ikke har noget at gøre på det niveau. Når vi har sundet os over det, er vi klar til at angribe igen. Vi har spillet masser af gode kampe. Der er altid nogen, der skal rykke ned. Men jeg synes, at vi har vores berettigelse i 2. division, slutter Christian Flindt-Bjerg.

I 2. divisions oprykningspulje spillede Jammerbugt FC en målløs uafgjort mod FC Helsingør, der således tager oprykningspladsen.