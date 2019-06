Vejgaard sender Odder ud af 2. division

FODBOLD: Vejgaard havde sikret sig tidlig overlevelse, da 2. divisions nedrykningsspil lørdag blev afviklet. Men modstanderen havde alt på spil.

Her spillede nordjyderne 2-2 hjemme mod Odder i en kamp, hvor gæsterne kom tilbage i anden halvleg efter en tomålsføring til hjemmeholdet.

Det var dog ikke nok for østjyderne til at overleve i 2. division. De ender med ét point op over nedrykningsstregen og må dermed spille med i Danmarksserien efter sommerferien.

Vejgaard B endte på 5. pladsen i nedrykningsspillet og ender med otte point mere end Odder.

Tarup-Paarup, Kjellerup og Marienlyst rykker også ud af 2. division.