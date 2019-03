Vejgaard sendte stort signal: Smadrede oprykningskandidater

FODBOLD: Efter et premierenederlag på udebane mod FC Sydvest, mens Århus Fremad storsejrede med 4-0 over Jammerbugt, så var der ikke meget, der lugtede af, at Vejgaard skulle have tre point i lørdagens kamp mod de aarhusianske oprykningskandidater.

Men sådan gik det - og det endda med eftertryk.

Vejgaard sejrede med hele 4-1 over Århus Fremad.

- Jeg synes da, at det er det er resultat, der giver genklang over det meste af rækken. Men så sandelig også i vores egen selvopfattelse. Efter en kamp sidste weekend, hvor duelspillet ikke rigtigt var der, så var det der til gengæld til fulde i dag. Spillerne gik ind i samtlige dueller, som om det var den sidste i deres liv. Og så turde vi også at spille fodbold, når vi havde erobret bolden, og så skaber vi altså chancer, siger træner Christian Flindt Bjerg.

- Vi er lidt ærgerlige over, at vi ikke holder nullet, men det skal vi ikke dvæle for længe ved. Fra 10 minutter inde i kampen og resten af tiden ud, så var det mest gennemførte præstation, jeg har set fra holdet, i den tid, jeg har været der.

Vejgaard rykker med sejren op på syvendepladsen i 2. divisions gruppe et.

- Vi ved stadig, at vi er et hold, der skal kæmpe for at undgå nedrykning, men vi har taget nogle meget kraftige skridt. Og kan vi spille på den her måde, så vil vi være vanskelige at spille imod for alle hold, siger han.