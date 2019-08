Vejgaard sikrede point i overtiden

FODBOLD: Vejgaard Boldspilklub er stadig ubesejrede i 2. division, efter holdet lørdag hentede det ene point fem minutter inde i overtiden mod Næsby. Dermed endte det målrige opgør med 3-3.

- Det virkede lidt som om, at Næsby blev bange for at vinde til sidst, for de havde ellers spillet rigtig godt og havde også chancerne til at være foran med mere end 3-1. Men vi er gode til at få noget ud af det, når vi får momentum i kampene, og det lykkedes igen i dag, siger træner Christian Flindt Bjerg.

- Nu får vi en meget svær kamp mod Brabrand, der kommer med tre kampe og ni point. De har rost os meget, men vi er her ikke for at dele gaver ud, siger træneren.