Vejgaard tabte igen: Den tungeste periode i to et halvt år

FODBOLD:Vejgaard B. er inde i en elendig stime i 2. division i fodbold. Lørdagens kamp ude mod topholdet Aarhus Fremad blev tabt med 0-3, og dermed har nordjyderne ikke fået point ud af de seneste syv ligekampe, der sammenlagt er tabt med de skræmmende målcifre 2-21.

- Vi er inde i den tungeste periode i to et halvt år. Vi lukker for nemme mål ind og scorer ikke på vores chancer. Vi er simpelthen ikke dygtige nok i felterne, siger træner Christian Flindt Bjerg.

Hans tropper gjorde eller en fin spillemæssig figur mod de aarhusianske storfavoritter.

- Vi spillede en fin kamp på mange parametre. Vi skabte 5-6 åbne målchancer og tvang dem til at skifte formation undervejs. Vi blev snydt for et straffespark ved stillingen 0-1, men vi må også erkende, at de har den med afstand bedste keeper i rækken. Han hev nogle mirakelredninger ud af ærmet, siger Christian Flindt Bjerg.

Den dårlige stime har sendt Vejgaard ned på rækkens næstsidsteplads, men selvtilliden er intakt, mener træneren.

- Der er ingen tegn på opgivenhed eller manglende tro på tingene hos spillerne. Men vi skal selvfølgelig snart til at hente nogle point. Der er ingen mirakelkur. Kun hårdt arbejde.