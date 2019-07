Vejgaard tabte til DS-hold i den sidste test

FODBOLD: Man kunne tro, at alarmklokkerne ville bimle i Vejgaard Boldspilklub inden sæsonstarten i 2. division 3. august mod Middelfart.

Nordjyderne har ikke været overbevisende i testkampene, og lørdag tabte holdet den sidste test 0-2 ude til danmarksserieholdet Holstebro.

Alligevel er cheftræer Christian Flindt Bjerg nogenlunde fortrøstningsfuld.

- Det var vores tredje kamp på seks dage, og man kunne godt se, at vi var trætte. Holstebro vandt helt fortjent. Vi var meget på bolden og ramte overliggeren, men ellers kom vi ikke frem til det helt store, siger træneren.

Han gav spilletid til flere prøvespillere, og samtidig måtte han se bort fra adskillige stamspillere.

- Sommeren er en lortetid for en amatørklub som vores. Vi kan ikke bestemme, hvornår spillerne skal have sommerferie, så det hele er lidt rodet lige nu. Men vi skal nok få samlet tropperne, så vi kan give Middelfart god modstand i premieren. Vi skal have kradset nogle point sammen i starten af sæsonen, og det tror jeg også på, siger Christian Flindt Bjerg.