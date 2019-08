Vejgaard to minutter fra at tage topholdets skalp

FODBOLD: Indtil to minutter før tid havde Vejgaard onsdag aften kurs mod en stor skalp, så efter kampen var skuffelsen stor over kun at få ét point mod Brabrand.

- Man kan ikke være andet, når man indkasserer et så sent mål til 2-2. Ovenikøbet i en situation, hvor vi føler, at dommeren overså to kæmpe frispark, lød det fra cheftræner Christian Flindt Bjerg.

Han mener dog, at de fleste på holdet vil vågne op torsdag med en bedre fornemmelse.

- Vi mødte et meget stærkt Brabrand-hold, der spillede med fart og dynamik. Selvom vi kom foran 2-0 i første halvleg, var de klart bedst.

Flindt Bjerg var mere tilfreds med anden halvleg.

- Der forsvarede vi os godt og havde også et par store chancer. Og når alt kommer til alt, er vi glade for at være ubesejrede efter fire runder. Sæsonstarten har været godkendt.