Vejgaard vandt igen: Vi er voldsomt irriterende at spille imod

FODBOLD: Amatørklubben Vejgaard er et af de mindste hold i 2. division i fodbold. Men det kan man ikke se på banen, hvor holdet fortsat er ubesejret. Søndag gik det ud over Ringkøbing, der på eget græs tabte 1-2.

- Det er sjovt af være træner for Vejgaard lige nu. Vi er et voldsomt irriterende hold at spille imod, for vores base er rigtig god, og vi giver aldrig op, siger træner Christian Flindt-Bjerg.

Han erkender dog, at spillet ikke flød i starten af søndagens kamp.

- De skabte mange chancer i de første 20 minutter og kunne reelt have afgjort kampen allerede der. Det var den tredje kamp på en uge, og det er utrolig hårdt for et amatørhold som vores. Men da spillerne holdt op med at have ondt af sig selv, kom vi ind i kampen, og den sidste time var god, siger Christian Flindt-Bjerg.

Vejgaard kom foran kort før pausefløjtet på et selvmål, og Behrem Rizvic udbyggede i starten af anden halvleg. Ringkøbing fik reduceret, men udligningen kom aldrig.

- Vi har det held og den dygtighed, der skal til. Og så har vi i Peter Sandberg den måske dygtigste målmand i 2. division. Hans udvikling har været en fornøjelse af følge, lyder det fra Christian Flindt-Bjerg.

Trods en aktuel fjerdeplads maner han dog til besindighed.

- Vi kigger selvfølgelig på tabellen og er glade for vores fjerdeplads. Men sæsonen er først lige startet, så vi skal være ydmyge og forsøge at bygge på. Vores fokus er stadig, at vi skal være svære at spille imod, siger træneren.